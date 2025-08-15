27.9 C
Prizren
E premte, 15 Gusht, 2025
type here...

Fokus

Ekrem Kastrati publikon listën e kandidatëve për asambleistë të Malishevës

By admin

Kandidati për kryetar të Malishevës nga Nisma Socialdemokrate, Ekrem Kastrati, ka bërë publike listën e kandidatëve për Asamblenë Komunale të kësaj komune. Në njoftimin e tij, Kastrati shprehet:

“Të dashur qytetarë të komunës së Malishevës,

Me krenari po ju prezantoj listën e kandidatëve të Nismës Socialdemokrate për Kuvendin e Komunës së Malishevës, të përbërë nga 30 profesionistë e aktivistë të palodhur, të gatshëm të punojnë për zhvillimin e komunës sonë, pas zgjedhjeve lokale të 12 tetorit.

Kjo listë përfaqëson energjinë, përvojën dhe vizionin tonë për një Malishevë urbane e më të zhvilluar. Me këtë ekip do të vazhdojmë të realizojmë projekte të mëdha që kanë transformuar komunën tonë – nga infrastruktura urbane, investimet në arsim e shëndetësi, te mbështetja për bujqësinë dhe zhvillimin ekonomik.

Nisma Socialdemokrate është garancia që Malisheva ecën përpara, me plane konkrete dhe punë të prekshme.

 

Ky është ekipi që do të qëndrojë pranë jush dhe do të punojë për të gjithë qytetarët e Malishevës.

 

Suksese të gjithëve!”

Lista e kandidatëve për asamble pritet të jetë pjesë e fushatës zgjedhore të Nismës Socialdemokrate për zgjedhjet lokale të 12 tetorit.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizreni forcon skuadrën me dy afrime të reja
Next article
Auto-Skicë

Më Shumë

Fokus

Momenti kur një çiklist përplaset nga furgoni në Suharekë (VIDEO)

Një çiklist është përplasur nga një furgon. Ngjarja ka ndodhur para disa ditësh në Suharekë, te vendi i njohuri si “Hisari”, në hyrje të...
Sport

FIFA “dënon” Ballkanin – duhet t’i paguajë Vllaznisë 40 mijë euro brenda 45 ditësh

FIFA ka marrë vendim përfundimtar në favor të KF Vllaznia në çështjen ndaj FC Ballkani, lidhur me shumën e papaguar për transferimin e futbollistit...

Bashkimi Demokratik për Prizrenin publikon listën e kandidatëve për zgjedhjet lokale të 12 tetorit

KQZ: Këto janë afatet për aplikimin online për akreditim të vëzhguesve e mediave

DokuFest shpall fituesit e edicionit të 24-të

Numri i vogël i zjarrfikësve problem për menaxhimin e zjarreve në Suharekë

PDK prezanton listën e kandidatëve për Kuvendin e Komunës së Prizrenit

Përurohet Qendra e re Shëndetësore në Gjinoc

KEDS-i: Të shtunën nis shkyçja e bizneseve pa kontratë me furnizues të licencuar

Bexhet Xheladini publikon listën e kandidatëve të LDK-së për Asamblen Komunale në Dragash

NISMA prezanton listën e kandidatëve për Kuvend Komunal të Prizrenit

Etrit Hoti kandidat i Vetëvendosjes për Asamblenë e Rahovecit

Prizreni dhe GIZ, memorandum për planifikim urban të qëndrueshëm ndaj ndryshimeve klimatike

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Rinisë në Prizren, koncert festiv në Kej të Shatërvanit

Moti sot: Me diell dhe vranësira të shpërndara, temperaturat deri në 35 gradë Celsius

Gjykata ia cakton një muaj paraburgim Ramadan Morinës, i dyshuar për krime lufte ndaj civilëve shqiptarë në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne