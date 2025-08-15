Ekrem Kastrati publikon listën e kandidatëve për asambleistë të Malishevës

Kandidati për kryetar të Malishevës nga Nisma Socialdemokrate, Ekrem Kastrati, ka bërë publike listën e kandidatëve për Asamblenë Komunale të kësaj komune. Në njoftimin e tij, Kastrati shprehet:
“Të dashur qytetarë të komunës së Malishevës,
Me krenari po ju prezantoj listën e kandidatëve të Nismës Socialdemokrate për Kuvendin e Komunës së Malishevës, të përbërë nga 30 profesionistë e aktivistë të palodhur, të gatshëm të punojnë për zhvillimin e komunës sonë, pas zgjedhjeve lokale të 12 tetorit.
Kjo listë përfaqëson energjinë, përvojën dhe vizionin tonë për një Malishevë urbane e më të zhvilluar. Me këtë ekip do të vazhdojmë të realizojmë projekte të mëdha që kanë transformuar komunën tonë – nga infrastruktura urbane, investimet në arsim e shëndetësi, te mbështetja për bujqësinë dhe zhvillimin ekonomik.
Suksese të gjithëve!”
Lista e kandidatëve për asamble pritet të jetë pjesë e fushatës zgjedhore të Nismës Socialdemokrate për zgjedhjet lokale të 12 tetorit.
