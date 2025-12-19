0.3 C
Prizren
E shtunë, 20 Dhjetor, 2025
Sport

Elita e basketbollit me super sfida

By admin

ProCredit Superliga është bërë më interesante se kurrë. Elita e basketbollit vazhdon të sjellë super ndeshje.

Sigal Prishtina dhe Vëllaznimi është një përballje interesante dhe shumë e rëndësishme për të dy skuadrat, që do të zhvillohet në Prizren. Bardhekaltrit kanë gjashtë fitore e gjashtë humbje, kurse kuqezinjtë katër fitore e tetë humbje.

Express Kredi nga BiCredit

Rahoveci 029 – Trepça përballen të shtunën mbrëma, me ‘Vreshtarët’ kanë pesë fitore e shtatë humbje, derisa ‘Xehetarët’ janë në vendin e parë me nëntë fitore e tri humbje.

GO+Peja – Bashkimi është derbi i kësaj jave. Të dy skuadrat kanë nga tetë fitore e katër humbje, duke e bërë këtë sfidë edhe më interesante.

Java e 13-të do të mbyllet me sfidën në Palestrën ‘1 Tetori’ ndërmjet Borës dhe Golden Eagle Yllit. Prishtinasit kanë pesë fitore e shtatë humbje, ndërsa therandasit tri fitore e nëntë humbje.

ProCredit Superliga-Java 13

E shtunë

19:30 Sigal Prishtina – Vëllaznimi

19:30 Rahoveci 029 – Trepça

E diel

17:00 GO+Peja – Bashkimi

19:30 Bora – Golden Eagle Ylli

'Oda e Prizrenit' organizon aktivitet për trashëgiminë dhe inovacionin në tekstil

