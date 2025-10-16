15.8 C
Emilija Rexhepi: Do e votojmë qeverinë ‘’Kurti’’, por nuk e di a formohet

By admin

Nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës, Emilija Rexhepi, ka folur rreth mundësisë së formimit të Qeverisë.

Rexhepi, nuk ka dashur të komentoj fare kërkesën e deputetes tjetër boshnjake, Duda Balje për formimin e komunës boshnjake, si kusht për të votuar Qeverinë ”Kurti”.

‘’Nuk e di, unë nuk merrem me Duda Balje, më mirë do të ishte të merrej shteti me Baljen dhe Shehollin, s’jam e interesuar me komentuar’’, tha Rexhepi.

Në anën tjetër, ajo tha se do e votoj Qeverinë ‘’Kurti’’, por se nuk e di nëse do të formohet një e tillë, por që ka shpresa për këtë gjë.

‘’Nuk e di, shpresoj, ne do e votojmë Qeverinë’’, tha ajo për Front Online.

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka folur ditë më parë për krijimin e qeverisë së re.

Në konferencën për media, ai tha se dita e fundit për ta prezantuar kabinetin e ri qeveritar, është 26 tetori.

“Dita e fundit kur do të mund të mbahet seanca e kuvendit ku unë prezantoj kabinetin e ri qeveritar, është 26 tetori. Shumë shpejt, qysh në këtë javë do të fillojmë komunikimin dhe bisedat për qeverinë qendrore”.

Nëse nuk ka qeveri të re, Kurti u shpreh i gatshëm për zgjedhje të reja.

“Po bëhemi gati për qeverinë Kurti 3, nëse nuk ka, jemi të gatshëm për zgjedhje të reja. Gatishmëria jonë është e plotë, por një herë plani ynë është për qeverinë Kurti 3”, tha kryetari i LVV-së.

Kapen dy kosovarë me mbi 27 mijë euro të padeklaruara në kufi me Shqipërinë
Nait Hasani kërkon dorëheqjen e kryetarit të PDK-së

