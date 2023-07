Emri i Albin Kurtit përmendet në Parlamentin e Serbisë, deputetët kapen fizikisht

Një përplasje verbale dhe fizike ka ndodhur në seancën e sotme parlamentare të Serbisë.

Partitë opozitare kanë kërkuar që Aleksandër Martinoviq të largohet nga salla. Ministri i Administratës Publike dhe Vetëqeverisjes Lokale nuk e bëri një gjë të tillë.

Madje, në seancë, deputetët e pozitës përmenden edhe kryeministrin, Albin Kurti, transmeton Indeksonline.

Buzë dhe kaos në Kuvend – Deputetët nuk do të ulen dhe do t’i kërkojnë Martinoviqit të largohet, ai po buzëqesh 2

Deputeti, Dragan Markoviq Palma (JS) tha se as ai e as askush nuk mund ta hedhin fizikisht ministrin nga salla, sepse ai është zgjedhur nga shumica parlamentare.

“Ata që nuk e duan mund të jenë në korridor, dhe ne nuk e njohim demonstrimin e forcës, tha ai, duke shtuar se “Nuk e fiton dot pushtetin kështu, duke i dërguar foto Albin Kurtit. Kjo nuk është parë askund në botë”, tha Markoviç ndërsa opozita brohoi “Jashtë”.