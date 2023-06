Enver Sulaj

Në gërrithat e fletës

Kushedi sa klithma është shkruar

Sa pergamena është djegur

-Flijim për ndjesitë hyjnore.

Enigma rri pezull si shpresa

Që pa vdekjen e të gjithëve.

Nuk do të shkruaj më

As do të shpluhuros tabelat kuneiforme

Në tempullin e harruar mëkatesh.

E para ishte fjala

Pastaj krijimi

E krimi.

Qershor, 2023