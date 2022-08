Era Istrefi merr vëmendje me një nga paraqitjet e fundit, thekson linjat trupore në veshjen plot stil

Këngëtarja e njohur shqiptare, Era Istrefi pas një pauze të gjatë është iu është rikthyer performancave muzikore.

Pas lansimit të projekteve të reja, tashmë Era është e angazhuar me koncerte pothuajse çdo natë dhe një të tillë ajo e ka mbajtur edhe mbrëmë (e enjte).

Ajo që mori vëmendje ishte paraqitja e saj atraktive dhe plot stil teksa ndau disa imazhe edhe përmes llogarisë së saj në Instagram.

E veshur me një trupore të shkurtër ngjyrë të kaltër dhe bardhë dhe e hapur në tek pjesa e dekoltesë. Pamja e saj u kompletuat me doreza me pupla dhe çizme të gjata.

Era ndërkohë shkëlqeu me një makijazh të theksuar, aksesor dhe flokët e gjata të valëzuara që i la mbi supe.

Krijuesja e hitit “Bon bon” dukej më në formë se kurrë më parë ndërsa edhe dhuroi një performancë energjike në një nga klubet në vend.

Ndërkohë, kujtojmë që kënga e fundit e Erës është “TKRKT” që u lansua në maj të këtij viti dhe deri më tani ka grumbulluar mbi gjashtë milionë klikime në YouTube.

Ndryshe, ditë më parë u paralajmëruar se këngëtarja do të sjell një duet me reperin Mozzik, por ky I fundit në një postim në Instagram njoftoi se bashkëpunimi i tyre është anuluar. /Telegrafi/