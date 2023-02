Erdogani zotohet për rindërtime pas tërmetit, puna e shpëtimit përfundon

Numri i kombinuar i vdekjeve në Turqi dhe Siri është rritur mbi 41,000 dhe shumë të mbijetuar po durojnë temperaturat pothuajse të ngrira të dimrit, pasi kanë mbetur pa shtëpi nga shkatërrimet në qytetet në të dyja vendet, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.

“Ne do të vazhdojmë punën tonë derisa të largojmë qytetarin e fundit që ka mbetur nën ndërtesat e shembura,” tha Erdogan të martën vonë pas një takimi të kabinetit të mbajtur në selinë e Autoritetit të Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD).

Vlerësimi i dëmeve të ndërtesave, nga të cilat dhjetëra mijëra u shkatërruan, do të përfundojë brenda një jave dhe rindërtimi do të fillojë brenda muajve, tha ai.

“Ne do të rindërtojmë të gjitha shtëpitë dhe vendet e punës, të shkatërruara apo të pabanueshme nga tërmeti dhe do t’ua dorëzojmë pronarëve të ligjshëm”, shtoi ai. Më shumë se 105,000 njerëz u lënduan nga tërmeti, tha ai, dhe më shumë se 13 mijë ende po trajtohen në spital.

Brenda natës, një grua 77-vjeçare e quajtur Fatma Gungor u nxor e gjallë nga rrënojat e një blloku apartamentesh shtatëkatëshe në qytetin Adiyaman, rreth 212 orë pas tërmetit të parë, thanë mediat.

I veshur me një maskë oksigjeni, të mbuluar me një batanije me fletë ari dhe të lidhur në një barelë, Gungor u transportua nga punonjësit e shpëtimit nga rrënojat e ndërtesës në një ambulancë në pritje, treguan pamjet nga transmetuesi shtetëror TRT,