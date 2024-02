Erling nuk ka në plan të largohet nga Manchester City

Sulmuesi i Manchester City, Erling Haaland raportohet se nuk ka plane të menjëhershme për t’u larguar nga klubi mes interesimit të Real Madrid-it.

Raportet në Spanjë javën e kaluar sugjeruan se 23-vjeçari nuk ishte i kënaqur me jetën në Mançester dhe do të ishte i hapur për një largim gjatë verës.

Real Madrid-i është vlerësuar me një interes për Haaland prej disa kohësh, me skuadrën e Carlo Ancelotti-t që besohet se ka prioritet shtimin e një qendërsulmuesi të ri përpara sezonit 2024-25.

Megjithatë, sipas “Football Insider”, Haaland nuk ka në plan të largohet nga Man City së shpejti dhe është i lumtur të luajë për skuadrën e Pep Guardiola-s.

Raporti shton se “Qytetarët” nuk kanë “asnjë shqetësim” për të ardhmen e Haaland, me sulmuesin nën kontratë në “Etihad Stadium” deri në qershor 2027.

Guardiola adresoi spekulimet për të ardhmen e Haaland para fitores 3-1 të Man City kundër Brentford të hënën, duke u thënë gazetarëve: “Për një raport, për një gazetar apo një llogari në Twitter, një llogari në Instagram, a mendoni se do të ndryshojnë diçka që do të ndodhë? Nuk do të ndodhë”.

“Do të ndodhë kur Erling të vendosë të zgjasë kontratën ose jo, kur klubi të vendosë të zgjasë një kontratë ose jo, ose kur ne kemi oferta të mundshme për të ose jo”.

“Nëse dikush dëshiron Erling, është e lehtë. Telefononi Man City dhe pyesni. Kjo është ajo që ne bëjmë kur duam të nënshkruajmë dikë. Nuk është më e komplikuar se kaq”.

“Ne e duam atë, për një kohë të gjatë në këtë klub. Për një kohë të gjatë. Ne jemi të dashuruar me të, ne e duam atë”.

“Unë nuk kam informacion (për të ardhmen e Haaland)”, shtoi Guardiola. “Ai mbërriti sezonin e kaluar dhe ndikimi ishte i jashtëzakonshëm. Në fillim të këtij sezoni, edhe shifrat ishin shumë të mira. Ai kishte dy muaj të dëmtuar”.

“Çfarë do të ndodhë në të ardhmen? Sinqerisht, nuk e di. Jemi të lumtur që e kemi, shpresojmë që ai të jetë i lumtur që është me ne. Kjo është ajo që ne dimë. Dhe pjesa tjetër? Nuk e di”.

“Është normale që Real Madridi dëshiron lojtarët më të mirë, dhe Barcelona dëshiron lojtarët më të mirë, ose (klubet) në Itali, ose PSG dëshiron lojtarët më të mirë. Ne duam lojtarët më të mirë dhe Manchester United dëshiron lojtarët më të mirë, dhe Liverpool-i dhe Arsenal-i dhe të gjithë, është normale, nuk është befasi”.

“Një lidhje e tillë është një nder për ne. Kjo do të thotë se ne kemi bërë një punë të mirë, dhe veçanërisht Erling. Në rastin e tij ai bëri një punë të pabesueshme”.

“A është e vërtetë? Nuk e di. Është vetëm për të bërë pak zhurmë. Është mirë. Sigurisht që e injoroj. Nuk më shqetëson aspak. Për sa kohë që lojtarët janë të fokusuar në atë që kanë për të bërë, pjesa tjetër nuk është e rëndësishme”, përfundoi Pep.

Që nga bashkimi me Man City nga Borussia Dortmund në verën e vitit 2022, Haaland ka shënuar 71 gola në 76 paraqitje në të gjitha garat, duke thyer një sërë rekordesh golashënuesish në këtë proces.

Norvegjezi, i cili ishte pika qendrore e skuadrës fituese të tripletës së City-t sezonin e kaluar, ka shënuar 19 gola në 23 ndeshje deri më tani këtë sezon dhe ka filluar ndeshjen e tij të parë në dy muaj në fitoren në Brentford, duke dhënë një asist për Phil Foden.

Albanian Post