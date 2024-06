Euro 2024: Edhe Spanja kualifikohet në çerekfinale

Spanja ka mposhtur Gjeorgjinë me rezultatin 4 me 1, duke u kualifikuar për në çerekfinale ku do të përballet me Gjermaninë më 5 korrik.

Ndeshja nisi keq për Spanjën, pasi e pa veten në disavantazh teksa pësoi një autogol në minutën e 18.

Megjithatë, spanjollët ishin më kërkues dhe arritën të barazojnë shifrat në minutën e 39 me anë të Rodrit duke e mbyllur pjesën e parë në 1 me 1.

Në pjesën e dytë gjithçka foli për iberikët të cilët, përmbysin rezultatin me anë të Fabian Ruizit, duke i dhënë më shumë besim spanjollëve. Në këtë mënyrë, iberikët sulmuan gjithnjë e më shumë duke gjetur edhe golin e tretë me anë të Nico Williams, ndërsa për ta vulosur rezultatin mendoi Dani Olmo duke i çuar shifrat në 4 me 1.