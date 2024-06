Euro 2024 vjen me tre ndeshje këtë të enjte

Anglia, një nga favoritët e Euro 2024 mund të fitojë biletën për në 16-shen e fundit nëse mposht Danimarkën në ndeshjen e dytë të Grupit C dhe disa orë më parë, Sllovenia dhe Serbia përballen në Mynih, me të dyja kombet që kërkojnë fitoren e tyre të parë në fazën e grupeve.

Aksioni i së enjtes përfundon me një përsëritje të finales së Euro 2012 mes tri herë fitueses, Spanjës dhe kampiones aktuale, Italisë, të cilët të dy fituan ndeshjet e tyre hapëse të Grupit B.

Sllovenia kundër Serbisë

Sllovenia dhe Serbia nuk ishin në gjendje të bënin një fillim fitues në ndeshjet e tyre hapëse të Grupit C, ku e para barazoi 1-1 me Danimarkën dhe e dyta humbi 1-0 kundër Anglisë të dielën e kaluar.

Goditja e devijuar e Erik Janza-s shpëtoi atë që mund të ishte një pikë e vlefshme për Slloveninë kundër Danimarkës dhe skuadra e Matjaz Kek-ut e di se fitorja të enjten do t’i vendoste ata në një pozicion të fortë për të siguruar të paktën një nga vendet më të mira të vendit të tretë, nëse jo kualifikim automatik për në 16 të fundit.

Serbia, ndërkohë, luajti një pjëesë të dytë të mirë me Anglinë, por në fund atyre iu mungonte avantazhi në të tretën e fundit dhe një goditje me kokë në minutën e 13 nga Jude Bellingham ishte e mjaftueshme për t’i dënuar me humbje.

Skuadra e Dragan Stojkovic e di se çdo gjë përveç një fitoreje të enjten kundër një skuadre sllovene, e cila ende është në pritje të fitores së tyre të parë në Kampionatin Evropian si një komb i pavarur, do t’i vendosë ata në prag të daljes nga faza e grupeve.

Danimarka kundër Anglisë

Danimarka me sa duket kishte kontrollin në ndeshjen e tyre hapëse kundër Sllovenisë, me Christian Eriksen që shënoi saktësisht 1,110 ditë pasi pësoi një atak kardiak në Euro 2020 për të kaluar danezët në avantazh në minutën e 17-të.

Megjithatë, skuadra e Kasper Hjulmand e humbi disi rrugën pas pushimit dhe u detyrua të kënaqej me një pjesë në një ndeshje që do të kishin synuar marrjen e pikëve maksimale përpara provës së tyre të ndërlikuar kundër Anglisë.

Danimarka ka fituar vetëm katër nga 22 takimet e mëparshme kundër një skuadre të Anglisë, e cila hyn në ndeshjen e së enjtes pas një rezultati pozitiv kundër Serbisë.

Megjithatë, Bellingham do të shpresojë që t’i kalojë “Tre Luanët” në 16-shen e fundit me fitoren ndaj një skuadre daneze, të cilën e mundën 2-1 pas kohës shtesë në gjysmëfinale në Euro 2020.

Spanja kundër Italisë

Duke kërkuar të fitojë titullin e katërt rekord të Kampionatit Evropian, Spanja e nisi fushatën e saj në Euro 2024 me një fitore bindëse 3-0 ndaj Kroacisë në ndeshjen e parë të Grupit B, falë golave ??të pjesës së parë nga Alvaro Morata, Fabian Ruiz dhe Dani Carvajal.

Luis de la Fuente i dha startin 16-vjeçarit Lamine Yamal, i cili u bë lojtari më i ri në Euro dhe ylli i Barcelona-s pritet të shfaqet sërish kundër një skuadre italiane, e cila u detyrua të vinte nga disavantazhi për të mundur Shqipërinë 2-1 në ndeshjen e parë të Grupit B.

Nedim Bajrami shënoi golin më të shpejtë ndonjëherë në Euro, në vetëm 23 sekonda, por Italia u kundërpërgjigj dhe e ktheu lojën, falë goditjes me kokë të Alessandro Bastoni-t dhe një gjuajtje nga Nicolo Barella.

Italia nuk ka humbur asnjë nga 10 ndeshjet e saj të fundit në Kampionatin Evropian, me këtë ecuri mbresëlënëse që fillon me një triumf 2-0 në 16-tën e fundit ndaj Spanjës në Euro 2016 dhe fitorja për secilin nga kombet të enjten do t’i bëjë të kalojnë në raundet e eliminimit në turneun e kësaj vere. Albanian Post

