Europa League: Leverkuseni i Granit Xhakës përballet me Romën

Pas gjysmëfinaleve të para të Champions League, në rend do të jenë ato të Europa League.

Në këtë fazë të garës së dytë më të rëndësishme në futbollin evropian do të jenë dy përballja tejet të forta.

Granit Xhaka me shokë do të ketë punë me Romën.

Mbetet të shihet nëse skuadra e drejtuar nga Xabi Alonso do ta vazhdojë serinë e ndeshjeve pa humbje.

Një tjetër lojë mjaft interesante, pritet të jetë ajo në mes të Marseille dhe Atalantas.

Dyja lojët nisin nga ora 21:00.

