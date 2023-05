Fagioli: Pogba është idhulli im, jam rritur duke e shikuar

Nicolo Fagioli pranon se goli kundër Cremonese ishte tejet i veantë për të, por ai nuk dha një mendim për shokun e skuadrës së dëmtuar, Paul Pogba-n. “Ai është një idhull, e kam parë që kur kam qenë fëmijë”.

Fagioli arriti ta shënonte golin e parë për Juve-n në fitoren 2:0 ndaj Cremonese-s, fitore kjo shumë e vlefshme për zonën Champions.

“Ishte një pjesë e parë shumë e vështirë, pasi Cremonese u mbrojt mirë dhe më pas doli në kundërpërgjigje. Ne duhej të gjenim përparimin dhe të ndryshonim lojën”, tha Fagioli për DAZN.

Ai u rrit në akademinë e të rinjve Cremonese dhe ishte i huazuar me ta sezonin e kaluar, duke kontribuar në promovimin e tyre të befasishëm nga Seria B në A, kështu që ai refuzoi të festonte pasi shënoi golin.

“Në fillim isha duke festuar sepse nuk kisha shënuar prej kohësh, por më pas u kujtova se kisha shënuar kundër Cremonese dhe e ndalova veten. Shkova për të përshëndetur tifozët pas fishkëllimës së fundit, pasi sezoni i kaluar ishte fantastik me ta”, shtoi futbollisti i Juve-s.

Gleison Bremer siguroi tre pikët më vonë me goditjen e tij me kokë nga pika e zbrazët pas një kthese të devijuar nga këndi, ndërsa Adrien Rabiot-it iu mohua një gol më vonë.

Megjithatë, fitorja 2:0 u la në hije nga një dëmtim i Pogba-s, i cili kishte startin e tij të parë në 390 ditë dhe zgjati vetëm 22 minuta.

“Ne të gjithë ishim shumë të lumtur që e kishim rikthyer nga fillimi, veçanërisht për mua sepse ai është një idhull dhe e kam parë duke luajtur që kur isha fëmijë. Është tmerrësisht e trishtueshme që ai pati këtë rikthim, shpresojmë se nuk është asgjë serioze dhe ai do të shërohet shpejt”, tha Fagioli.

Fitorja i lejon Juventus-it të konsolidojë vendin e dytë me 69 pikë, por nëse me të vërtetë zbriten nëntë pikë nga Gjykata Federale e Apelit më 22 maj, do t’i kishte në pozitën e gjashtë.

Tani fokusi i tyre është kthyer te gjysmëfinalja e Europa League kundër Sevilla-s, ku duhet luajtur gjithçka pas barazimit 1:1 në Torino.Albanian Post