Falet Kurban Bajrami – Tërnava: Të festojmë bashkë në Kosovë e diasporë

Besimtarët myslimanë në Kosovë po festojnë sot Kurban Bajramin, festë kjo e cila simbolizon sakrificën e besimtarëve ndaj Zotit dhe humanitetin mes njëri-tjetrit.

Manifestimi qendror kushtuar kësaj feste është mbajtur në “Xhaminë e Madhe” në Prishtinë, me mesazhe për paqe, solidaritet, harmoni dhe dashuri ndaj njëri-tjetrit, raporton Ekonomia Online.

Ligjëratën tematike kushtuar festës së Kurban Bajramit e ka mbajtur Orhan Bislimaj, kryemami i KBI në Prizren.

Myftiu i Kosovës, Naim Tërnava në mesazhin drejtuar besimtarëve tha se kjo festë bën bashkë të gjithë, duke apeluar të festohet bashkë në Kosovë e diasporë.

Ai më tej ka shtuar se këtë festë e karakterizojnë haxhi e prerja e kurbanit, rituale këto që sipas tij, e ofrojnë besimtarin me Zotin.

“Sot është ditë feste. Feston bota mbarë. Festojmë bashkë brenda vendit e në diasporë. Këtë festë e karakterizojnë ritualet haxhi dhe prerja e kurbanit. Edhe sot kemi pasur përfaqësues tanë që iu janë bashkuar haxhillëkut. Të përgjigjemi o Zoti im. Falënderimi vetëm ty të takon. Ty të takon sundimi. Haxhi është një nga shtyllat e fesë islame”.

“Njëri nga adhurimet që na afron më shumë me xhenetin dhe falje e mëkateve. Haxhi ka dobi dhe vlera të mëdha për besimtarë. Kur njeriu kthehet me zemër e afërsi me Zotin ndryshojnë shumë gjëra. Afrimi te Zoti arrihet me namaz dhe agjërim e adhurime të tjera”.

Me rastin e festës së Kurbam Bajramit, Kryesia e BIK, si tradicionalisht organizon pritje përurimi në selinë e Kryesisë nga ora 9:00-12:00.

Kjo festë vjen pas kryerjes së haxhit dhe shoqërohet me therjen e kurbanit, raporton EO.

Jahir Bekteshi nga Prishtina thotë se Bajramin e presim me gëzim, duke shtuar se vitin tjetër do të presë Kurban, kjo shkaku i çmimeve të larta.

“Bajramin e presim me gëzim dhe qysh osht mas miri. Për ata mujm mu anku. Por sa i përket festës si festë në mënyrë tradicionale gjithmonë e kemi festuar dhe po e festojmë. Kurban këtë vit s’kom pre. Vitin tjetër kësmet ko me pre Kurban.

E Faik Ajvazi ka një lutje më të veçantë për këtë festë. Ai bënë thirrje që të lirohen ushtarët që e kanë çliruar Kosovën.

“Kurban bajramin kom me prit qysh o mas miri për musliman. Na kemi lutje te zoti që të na lirojnë ushtarët që na kanë çliru këtë vend tonë e sot e festojmë kurban bajramin. Vështirësitë janë për pleq se nuk kanë shumë pare dhe nuk osht pensioni i mirë. Sot do të prej kurban kësmet”, tha Ajvazi.