Familja 4 anëtarëshe që u shua në aksidentin tragjik, të afërm të këngëtares kosovare

45 persona kanë mbetur të vdekur në një aksident tragjik që ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në Bullgari, raporton Express.

Nga kjo tragjedi është prekur direkt këngëtarja e njohur Ganimete Abazi.

Familja që u shua në tërësi kanë qenë të afërm të saj.

Kryefamiljari Avni Ahmeti që humbi jetën me gruan dhe dy djemtë binjakë ka qenë djali i tezës së këngëtares së mirënjohur.

“Dhimbje,trishtim,lot! Se kam mendu që kështu do ikni! Sa të vështirë e kam tani me ardhë në Shkup e mos me ju taku! Të pata djalë teze, por të deshta si vëlla o Avni Do të na mungoni shumë! Pushoni në parajsë engjujt e mi”, ka shkruar Ganja.