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Familja në Korishë në telashe me arushën, iu shfaqet rregullisht në oborrin e shtëpisë

By admin

Banorët e fshatit Korishë të komunës së Prizrenit, janë në telashe nga kafshët e egra.

Një qytetar i atjeshëm, ka dërguar pamje në redaksinë e PrizrenPressit, ku shihet se si një arushë u është shfaqur në oborrin e shtëpisë së tyre.

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Madje, ai thotë se e njëjta ka disa ditë që u është bërë vizitore e rregullt, raporton Klankosova.tv.

I njëjti thotë se po ndihen të rrezikuar nga kjo kafshë.

Ai thotë se kanë kërkuar ndihmë edhe nga komuna e Prizrenit, mirëpo ende nuk është marrë ndonjë masë.

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