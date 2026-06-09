Familja në Korishë në telashe me arushën, iu shfaqet rregullisht në oborrin e shtëpisë

Banorët e fshatit Korishë të komunës së Prizrenit, janë në telashe nga kafshët e egra.
Një qytetar i atjeshëm, ka dërguar pamje në redaksinë e PrizrenPressit, ku shihet se si një arushë u është shfaqur në oborrin e shtëpisë së tyre.
Madje, ai thotë se e njëjta ka disa ditë që u është bërë vizitore e rregullt, raporton Klankosova.tv.
I njëjti thotë se po ndihen të rrezikuar nga kjo kafshë.
Ai thotë se kanë kërkuar ndihmë edhe nga komuna e Prizrenit, mirëpo ende nuk është marrë ndonjë masë.
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