Fanella e Kobe Bryant shitet për shifrën rekord

Kobe Bryant dhe LeBron James janë dy nga basketbollistët më ikonikë të të gjitha kohërave. Kohët e fundit, fanellat e veshura nga këto legjenda të shitura për miliona dollarë në ankande.

Një fanellë e Bryant nga sezoni i tij MVP 2007-08 u shit për një 5.8 milionë dollarë, ndërsa një fanellë e James nga finalja e vitit 2013 mori 3.6 milionë dollarë vetëm një muaj më parë.

Këto shitje tregojnë vlerën e jashtëzakonshme të kujtimeve të basketbollit dhe se si ajo vazhdon të rritet.

Sipas Aaron Rothschild, një ekspert i aseteve të vjetra nga Ankandi Holandez, i tha “The U.S Sun” se hyrja e botës sportive në ankandin shumë të respektuar “Sotheby’s” ka kontribuar në rritjen e çmimeve.

Kobe Bryant’s MVP No. 24 jersey has sold for $5.8 million, making it “the most valuable Bryant item ever sold at auction and second most valuable basketball jersey ever sold,” according to Sotheby’s https://t.co/zOh83tWnqk — CNN (@CNN) February 10, 2023

“Çmimet janë rritur shumë. Një përqindje e madhe e artikujve më të kërkuar janë në pronësi të koleksionistëve privatë që po shikojnë rritjen e vlerave me forcë”, tha ai.

Rothschild vlerëson se ka rreth 200 fanella të Bryant me vlerë të ndryshme në Shtetet e Bashkuara dhe më gjerë. Për ata që i zotërojnë këto, si mund të tregojnë nëse ia vlen miliona?

“Për Kobe, unë do të thoja që tregu është mjaft i vogël për fanellat që kanë një origjinë të mirë, dokumente të përsosura si dhe përputhjen e fotografive, e cila është thelbësore”, thotë ai.

“Ata shikojnë vendndodhjen e qepjeve, vendosjen e numrave, vendosjen e shkronjave në fanellë, duke numëruar numrin e vrimave në një rrjetë midis gjërave të ndryshme – ato fjalë për fjalë po zbresin në milimetra për të siguruar që kjo është fanella e veshur gjatë ngjarjes ata po pretendojnë se do të jetë”, theksoi ai.

Rothschild beson se ekzistojnë vetëm “nën 50” fanellat e Bryan-t në qarkullim, të cilat ai do të ishte i sigurt për shitjen e tyre në vlera të larta.

“Kobe Bryant ishte një njeri bujar. Sigurisht, mbase dikush ishte në një lojë, ai pa një fëmijë dhe i dha një fanellë”, tha Rothschild. “Kjo ka ndodhur, por ajo që ndodhi më shpesh me Lakers sepse ata janë një ekip kaq i njohur, është aq mirë … ata mbajtën gjithçka”.

Shitjet e fundit të Bryant dhe James Jerseys dëshmojnë se kujtimet e basketbollit vazhdojnë të kenë vlerë të jashtëzakonshme.

Shkarkimi dhe publikimi i teksteve nga Albanian Post nuk lejohet pa përmendur burimin. Faleminderit për respektimin e etikës së profesionit të gazetarit. /Albanianpost.com