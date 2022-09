Fansat spekulojnë se Kourtney Kardashian është shtatzënë për shkak të disa fotografive të fundit

Një postim në Instagram i së shtunës nga Kourtney Kardashian Barker bëri që disa nga ndjekësit e saj të spekulonin se ajo është shtatzënë.

Ylli televiziv, 43-vjeçare, ndau një selfie në pasqyrë me bikini me dorën në bark, duke bërë që komentues të shumtë të spekulonin se ajo po shpallte me delikatesë një shtatzëni.

Fotoja u postua së bashku me imazhe të tjera të marra gjatë një sesioni fotografik për markën e re, Lemme.

Kardashian u martua me bateristin e “Blink-182”, Travis Barker, 49 vjeç, në muajin maj.

Ajo ka tre fëmijë nga martesa e saj e mëparshme me Scott Disick.

Çifti kanë shprehur dëshirën për një fëmijë së bashku përpara se të martoheshin.