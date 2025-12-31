-3.5 C
Prizren
E mërkurë, 31 Dhjetor, 2025
Lajme

Fatmir Ademaj nga LDK-ja zgjidhet kryesues i Kuvendit të Komunës së Malishevës

By admin

Sot, Kuvendi i Komunës së Malishevës, e ka mbajtur mbledhjen e saj, ku është bërë zgjedhja kryesuesit të kuvendit. Me shumicë të votave të anëtarëve të asamblesë komunale, kryesues i kuvendit është zgjedhur Fatmir Ademaj (LDK).

Kuvendi i Komunës së Malishevës, i ka 27 anëtar, me këtë përbërje, Nisma Social-Demokrate – 13 anëtar, PDK – 6, LDK – 4, LVV – 3 dhe AAK – 1.

Ademaj, pasi i falënderoj për zgjedhjen e tij, u zotua për angazhim të paanshëm dhe në shërbim të të gjithëve.

Lajmet e Fundit

