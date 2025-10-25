13 C
Prizren
E diel, 26 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Fatmir Limaj takon ekipin e NISMA-s në Prizren: Fokus në idetë e reja

By admin

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, këtë fundjavë, zhvilloi një takim miqësor me ekipin e partisë në Prizren.

Takimi u mbajt në një ambient të qetë kafeje, ku u diskutuan ide të reja dhe u hodhën hapat e parë drejt planeve të ardhshme politike.

“U takuam për kafe me ekipin e NISMA-s në Prizren dhe biseduam për idetë e reja e hapat e ardhshëm”, shkruan  Limaj në Facebook.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Nesër seanca për Qeverinë
Next article
Artan Abrashi takohet me elektoratin e Hasit, kërkon besimin për kryetar të Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Fushata zgjedhore për balotazhin nga 3 deri më 9 nëntor

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që aktivitetet zgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale për Kryetarë të Komunave, do të jetë nga...
Lajme

Xheladini i LDK-së: Kryesia na dha të drejtën autonome të bëjmë koalicion me këdo, edhe me Vetëvendosjen

Kandidati i LDK-së për kryetar të Dragashit, Bexhet Xheladini, për FrontOnline ka folur pas deklaratës së Filiz Mustafa, ish-kandidat i LVV-së për kryetar të...

Festivali i Këngës në RTK pritet të jetë mbresëlënës, sipas Hundozit

Peja fiton derbin verdhezi në Suharekë

Çikat e Bashkimit shkëlqejnë në Prishtinë

Luljeta Veselaj-Gutaj asambleistja më e votuar në Prizren

Bashkimi në Itali: Përqendrim maksimal për sfidën e nesërme në Reggio Emilia

Ndahet nga jeta Arben Fondaj, ish-lojtar dhe ish-anëtar i bordit të Yllit dhe FBK-së

Prizrenasit me fitore të vështirë ndaj “Vreshtarëve”

Parandalimi i trafikimit me qenie njerëzore – Kastrati përkrah fushatën “Mos hesht” në Malishevë

Arrestohet një polic në Prizren

Bashkimi kërkon fitore ndaj debutuesve të Rahovecit, ndeshja luhet sot në Suharekë

Nesër seanca për Qeverinë

Një person godet me brisk një tjetër në Malishevë, dërgohet në mbajtje

Ngjarja në Prizren ku u therën me thikë nëna dhe e bija 12-vjeçare dyshohet se ndodhi për motive xhelozie

Përfundon numërimi i votave me postë në Prizren, ky është rezultati

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne