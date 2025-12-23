6 C
Prizren
Sport

FC Prizreni shpallet “Klubi i Dalluar i Vitit 2025”

FC Prizreni është vlerësuar me çmimin “Klubi i dalluar i vitit 2025” në ceremoninë “Laureatët 2025”, organizuar nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Prizrenit. Ky çmim pasqyron punën e vazhdueshme të klubit, rezultatet sportive dhe kontributin e tij në zhvillimin e futbollit në Prizren.

Trajneri i klubit, Bekim Bakaj, është nderuar me çmimin “Trajner i dalluar i vitit 2025”, për profesionalizmin dhe udhëheqjen e ekipit gjatë vitit.

Vlerësime janë ndarë edhe për futbollistët e klubit: Neki Likaj është shpallur “Futbollist i dalluar i vitit 2025”, ndërsa talenti i ri Dielli Gjurgji është vlerësuar si “Shpresa e futbollit”.

FC Prizreni ka falënderuar Komunën e Prizrenit dhe të gjithë mbështetësit për përkrahjen e vazhdueshme. Clubi theksoi se ky sukses është nxitje për të vijuar me synime edhe më të mëdha në sezonet e ardhshme.

Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”

