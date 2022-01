Fejohen Megan Fox dhe Machine Gun Kelly

Një dolli është për aktoren Megan Fox dhe rep artistin, Machine Gun Kelly – pasi që çifti ka bërë të ditur se janë fejuar.

Fox ka shpërndarë një video të fejesës në Instagram, e cila ka ndodhur më 11 janar dhe ka reflektuar për lidhjen e tyre.

“Disi një vit e gjysmë më vonë, pasi kishin ecur së bashku nëpër ferr dhe duke qeshur më shumë se sa e kisha imagjinuar ndonjëherë, ai më kërkoi të martohesha me të”, ka shkruar ajo.

“Dhe ashtu si në çdo jetë para kësaj, dhe si në çdo jetë që do ta pasojë, thashë ‘Po’”, ka shkruar Megan.

Marrëdhënia e çiftit ka qenë ajo që mund ta quani të ndezur nga pasioni. Deklaratat e tyre publike të dashurisë dhe shfaqja e lidhjes në publik, e kanë bërë çiftin e preferuar të fansave të botës rozë.

Në shtator të vitit 2020, Mahcine Gun Kelly, kishte folur me Howard Stern për takimin me Megan Fox, në xhirimet e filmit “Midnight in the Switchgrass”.

“Nuk e dija se çfarë ishte derisa unë dhe ajo bëmë kontakt me sy”, tha Kelly.

Kjo do të ishte martesa e parë për Machine Gun Kelly, i cili ka një vajzë nga një lidhje e mëparshme.

Fox ishte martuar më parë me aktorin Brian Austin Green, me të cilin ka tre fëmijë – nga ana e tij, Green e ka bërë të qartë se kur bëhet fjalë për ish-in e tij, nuk ka përshtypje të keqe.

