Ferguson: Ky futbollist nuk e ndali dot pijen dhe tradhtinë ndaj gruas

Sir Alex Ferguson pretedon se ish-lojtari i i tij te Manchester United,

Wayne Rooney, nuk e mbante dot pijen dhe e kishte të pamundur të

mos tradhtonte bashkëshorten e tij Coleen.

Në një rrëfim për Alastair Campbell, trajneri legjendar zbulon kështu detaje nga jeta e sulmuesit anglez, i cili tanimë ka nisur karrierën si

trajner, me Derby County.

Në një botim të fundit, Campbell risjell në vëmendje një bisedë me

skocezin, të realizuar në vitin 2010, disa ditë pasi në media ishte publikuar lajmi se Rooney kishte paguar 1000 funte për një natë me një prostitutë.

“Folëm për Rooney-n. Mu duk pak i mërzitur për të. Gazetat shkruanin

vetëm për marrëdhëniet e tij me prostituta. E pyeta: “Çfarë do të bësh

me të?” Ndërsa ai mu përgjigj: “E ç’mund të bëj? Ai nuk duhet të pijë

fare. Ka një sjellje jo të hijshme dhe mërzit lojtarët e tjerë pasi do të

jetë gjithmonë nën kontroll”