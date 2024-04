Feronikeli ’74 merr tre pikë të arta në luftën për mbijetesë përballë Malishevës

Feronikeli ’74 ka marrë fitore të madhe ndaj Malishevës me rezultat 2-1.

Ka qenë një pjesë e parë me shumë raste shënimi si për vendasit ashtu edhe për mysafirët, por pa pasur gola.

Me rezultatin e pastër 0-0 u mbyllën 45 minutat e para të kësaj sfide.

Feronikeli ’74 gjeti epërsinë në minutën e 63-të, kur Florent Avdyli me një goditje të fortë realizoi për 1-0 pas ndihmës së shtyllës.

Megjithatë epërsia e vendasve nuk zgjati më shumë se gjashtë minuta, kur Malishevav fitoi penallti dhe Drilon Hazrollaj realizoi nga pika e bardhë për 1-1.

Pas barazimit të rezultatit, të dyja skuadrat luftonin shumë për golin e fitores.

Megjithatë në minutën e 85-të, vendasit gjetën golin e fitores, kur Ibrahim Cërvadiku realizoi për 2-1.

Deri në fund gola më nuk pati dhe Feronikeli ’74 mori tre pikë të mëdha në luftën për mbijetesë.

Me këto tre pikë Feronikeli ’74 barazohet me Gjilanin me nga 34 pikë, derisa Malisheva mbetet në vendin e katërt me 52 sosh.

