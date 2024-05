Fetahaj pasi u shpall kampion me Suharekën: Ishte rrugëtim i vështirë – do jemi konkurrues edhe në Superligë

Klubi i FC Suharekës është shpallur kampion i Ligës së Parë, grupi A dhe edicionin e ardhshëm do të garojë në Superligën e Kosovës në futboll.

Suhareka ishte bindshëm ekipi më i mirë në grup dhe me meritë u inkuadrua në Superligë, përcjell GazetaBlic Sport.

Një nga lojtarët kryesorë të ekipit ishte Liridon Fetahaj, i cili me golat e tij e ndihmoi ekipin të arrijë objektivin e madh.

Fetahaj shprehet shumë i lumtur për këtë sukses me klubin e Suharekës.

“Jam shumë i lumtur që kemi arritur ta përmbushim objektivin e klubit pasi ka qenë një rrugetim shumë i vështirë”, tha fillimisht Fetahaj për ‘GazetaBlic Sport’.

Ai tha se rrugëtimi nuk ishte i lehtë – andaj po e shijojnë kaq shumë suksesin.

“Për të arritur këtë objektiv duhet shumë punë e përkushtim pasi që nuk është e lehtë t’i mposhtësh ekipet si Trepça, Vëllaznimi e Dinamo për këtë periudhë shumë të shkurtër”, vazhdoi Fetahaj.

Në fund, sipas Fetahajt, skuadra e Suharekës do jetë konkurruese edhe në Superligë edicionin e ardhshëm.

“Në Superligë besoj që do të jemi shumë konkurrues, varet edhe nga lojtarët që do të vijnë, shpresoj që sëbashku me klubin të bëjmë më të mirën”, përfundoi ai.

