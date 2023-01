FFK-ja nënshkruan memorandum bashkëpunimi me komunën e Prizrenit

Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi bashkë me ushtruesin e detyrës së sekretarit të përgjithshëm, Taulant Hodaj, sot, pritën në takim kryetarin e komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, bashkë me nënkryetarin Kujtim Gashi.

Qëllimi i këtij takimi ishte memorandumi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe konkretizimi i projekteve të dakorduara paraprakisht, i cili u nënshkrua nga presidenti Ademi dhe i pari i qytetit të Prizrenit, Totaj.

Kjo marrëveshje përfshin realizimin e projekteve të cilat paraprakisht janë dakorduar dhe do të jetësohen me investimet e të dyja palëve, me ç’ rast komuna do të merret me bazën e investimeve ne stadiume e futbollit, derisa FFK-ja me pjesën sportive. Çdo projekt i paraparë në memorandum do të punohet në bazë të standardeve të UEFA-s dhe FIFA-s. Nga ky memorandum i bashkëpunimit, ku prioritet do të jetë infrastruktura sportive e futbollit, do të përfitojnë klubet e futbollit të rajonit të Prizrenit dhe komuniteti i gjerë i futbollit.