-4 C
Prizren
E hënë, 12 Janar, 2026
Filloi gjysmëvjetori i dytë në të gjitha shkollat e Prizrenit

By admin

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj tha se procesi mësimor i gjysmëvjetorit të dytë ka nisur sipas planifikimit në të gjitha shkollat.

Sipas saj, të gjitha institucionet arsimore janë të përgatitura dhe mësimi po zhvillohet në mënyrë të rregullt, duke garantuar kushte të përshtatshme për nxënësit dhe mësimdhënësit.

“Misioni ynë është të punojmë çdo ditë me standarde të larta profesionale, në mënyrë që të sigurojmë përmirësime të vazhdueshme në cilësinë e arsimit dhe në formimin e brezave të rinj”, tha  Veselaj-Gutaj për TV Prizrenin

Ajo ka uruar nxënësit dhe stafin arsimor për një gjysmëvjetor të dytë të suksesshëm, duke i inkurajuar të vazhdojnë punën me përkushtim dhe përgjegjësi.

Haziz Hodaj dorëhiqet nga Kryesia e LDK-së në Prizren, Fejzë Kabashi largohet nga partia
Zyliha Miloti feston 80-vjetorin e lindjes

