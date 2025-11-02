Aktiviteti po zhvillohet në Shtëpinë e Kulturës në Prizren. Në festival po marrin pjesë sopranoja Zana Abazi Ramadani, emri i njohur i muzikës klasike shqiptare Valton Beqiri dhe anëtarët e kuintetit të frymës Xhovana Marku (oboe), Meriton Ferizi (fagot), Nita Krajku (flaut), Norik Nushi (klarinetë) dhe Adea Mala (korno).

Në program përfshihet gjithashtu performanca e veçantë “Guitar Duo” nga Elvis Bytyqi dhe Gjulian Bytyqi (kitarë). Kuarteti i harkut “A Quattro” (Xhudi Dodaj – violinë, Villson Guri – violinë, Stela Bello – viola, Xhulja Dodaj – violinë), Remino Sula (violonçel), Xhoslin Zdrava (piano) dhe orkestra PriClassica, e përbërë nga muzikantë profesionistë prizrenas, do të ngjiten në skenë në kuadër të festivalit.

Sonte në natën e fundit, do të interpretojë edhe kori nën drejtimin e dirigjentit Elvis Bytyqi./RTK

