Festivali i muzikës klasike “Prizren Classical Fest”, që organizohet në Prizren, ka filluar mbrëmë. Qyteti kulturor i Prizrenit, me edicionin e parë të këtij festivali, po mirëpret performanca të artistëve të njohur dhe një program të pasur muzikor. Gjatë dy netëve të ngjarjes, eleganca dhe emocionet e muzikës klasike do të bashkohen me atmosferën historike të qytetit për të kënaqur adhuruesit e artit.
Aktiviteti po zhvillohet në Shtëpinë e Kulturës në Prizren. Në festival po marrin pjesë sopranoja Zana Abazi Ramadani, emri i njohur i muzikës klasike shqiptare Valton Beqiri dhe anëtarët e kuintetit të frymës Xhovana Marku (oboe), Meriton Ferizi (fagot), Nita Krajku (flaut), Norik Nushi (klarinetë) dhe Adea Mala (korno).
Në program përfshihet gjithashtu performanca e veçantë “Guitar Duo” nga Elvis Bytyqi dhe Gjulian Bytyqi (kitarë). Kuarteti i harkut “A Quattro” (Xhudi Dodaj – violinë, Villson Guri – violinë, Stela Bello – viola, Xhulja Dodaj – violinë), Remino Sula (violonçel), Xhoslin Zdrava (piano) dhe orkestra PriClassica, e përbërë nga muzikantë profesionistë prizrenas, do të ngjiten në skenë në kuadër të festivalit.
Sonte në natën e fundit, do të interpretojë edhe kori nën drejtimin e dirigjentit Elvis Bytyqi./RTK
