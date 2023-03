Fillon lirimi i hapësirës publike gjatë rrugës “Ibrahim Mazreku” në Malishevë

Komuna e Malishevës ka njoftuar qytetarët, në veçanti pronarët e objekteve në hapësirën publike gjatë rrugës “Ibrahim Mazreku” se nga e premtja do të fillojë lirimi i hapësirës së uzurpuar publike.

“Për lirimin e hapësirës së uzurpuar publike, shfrytëzuesit janë lajmëruar me kohë nga komuna, sipas të gjitha procedurave ligjore. Luten të gjithë shfrytëzuesit e këtyre objekteve në hapësirën publike, që ti lirojnë vullnetarisht këto hapësira dhe ti largojnë gjërat me vlerë në objektet e tyre, pasi nga nesër do të fillon rrënimi i tyre dhe lirimi i hapësirës publike. Po ashtu i njoftojmë të gjithë qytetarët, se lirimi i hapësirës publike do të vazhdoj edhe në pjesët tjera të qytetit”, ka njoftuar komuna e Malishevës.