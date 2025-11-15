Fillon trajnimi gjashtëditor për mësimdhënësit e Prizrenit, Veselaj-Gutaj: Zhvillimi profesional mbetet prioritet

Në Prizren ka nisur trajnimi gjashtëditor për zbatimin praktik të Kurrikulës së Re, ku janë përfshirë grupe të reja mësimdhënësish nga fusha të ndryshme arsimore.
Trajnimi po zhvillohet edhe gjatë vikendit, si pjesë e angazhimit për të ofruar mundësi të barabarta për çdo mësimdhënës, në varësi të nevojave specifike të shkollave.
Drejtoresha e Drejtorisë së Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj, ka theksuar rëndësinë e këtij procesi.
“Punojmë intensivisht, edhe gjatë vikendit, për të garantuar që çdo mësimdhënës të ketë mbështetjen e duhur në zbatimin e Kurrikulës së Re,” ka shkruar ajo.
Veselaj-Gutaj ka falënderuar koordinatorin nga DKA, z. Nexhat Maçkaj, si dhe trajnerët për përkushtimin dhe profesionalizmin e treguar.
“Falë angazhimit të tyre, po ndërtojmë një mjedis më cilësor për mësimdhënie dhe zhvillim profesional”, ka shtuar Veselaj-Gutaj.
Nga DKA Prizren është theksuar se zhvillimi profesional mbetet një nga komponentët më të rëndësishëm për arsim cilësor dhe të qëndrueshëm./PP/
