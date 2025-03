Final 4 i Ligës Unike Femrat në Shqipëri

Konform marrëveshjes mes Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK) dhe Federatës Shqiptare të Basketbollit (FSHB), Final 4 i Femrave këtë vit zhvillohet në Shqipëri, ku FSHB është përcaktuar për qytetin e Vlorës dhe ai i meshkujve do të zhvillohet në Kosovë, derisa për vendin ku do te mbahet do të vendosë Bordi i FBK-së në ditët në vazhdim.

Me ndeshjet e xhiros së dhjetë në Ligën Unike Femrat përfunduan garat e rregullta. Tashmë janë përcaktuar çiftet gjysmëfinale të kësaj gare, ku katër skuadra do të luftojnë për titullin e kampionit. Bashkimi u rendit i pari me nëntë fitore e një humbje, derisa Peja 03 e dyta me gjashtë fitore e katër humbje. Partizani dhe Flamurtari nga pesë fitore e pesë humbje siguruan Final 4. Tirana mbeti jashtë garave shtesë me katër fitore e gjashtë humbje, ndërsa Junior 06 Moni Bau në edicionin debutues kishte një fitore e nëntë humbje. Në gjysmëfinale do të përballen Bashkimi me Flamurtarin, si dhe Peja 03 me Partizanin. Ndeshjet gjysmëfinale zhvillohen më 18 mars, derisa ndeshja për vendin e tretë dhe finalja më 20 mars. Orari 18.03.2025 E martë 18:00 Bashkimi – Flamurtari 20:30 Peja 03 – Partizani 20.03.2025 E enjte 16:00 Ndeshja për vendin e tretë 18:30 Ndeshja Finale