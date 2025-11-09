12.1 C
Fishekzjarrë e tupana, mbështetësit e PDK-së e ‘kallin’ Prizrenin

Me rezultatet aktuale, Shaqir Totaj i PDK-së po prin bindshëm ndaj kundërkandidatit të tij Artan Abrashi të Vetëvendosjes.

Në këtë komunë ka shkuar edhe kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, për t’iu bashkuar festës së mbështetësve të tij që po e festojnë këtë rezultat.

Ndërkaq, në qytet ata kanë nisur festën me tupanë e fishekzjarrë.

PDK feston në Prizren, Krasniqi e Totaj në shesh me prizrenasit
Numërohen 100% të votave në Rahovec, fiton Smajl Latifi i AAK-së

