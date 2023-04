Drenicës nuk i ka shërbyer terreni vendas për të nxjerrë rezultat pozitiv kundër Malishevës. Ndërkohë Drita e Gjilanit e ka mposhtur bindshëm Ferizajin.

Në xhiron e tridhjetë e një, në Skënderaj vendasit ani se herët kanë kaluar në epërsi me golin e Zekës (5′), malishevasit e kanë përmbysur rezultatin me golat e Maliqit (7′) e Tolajt (24′), duke bërë që ndeshja në fund të mbyllet me rezultat 1-2.

Kjo fitore e nxjerrë Malishevën në pozitën e shtatë me tridhjetë e gjashtë pikë, duke e larguar nga zona e rrezikshme për rënie nga liga, ndërsa Drenica mbetet në vendin e dhjetë, pra të fundit, me vetëm njëzet e tri pikë.

Në Gjilan, Drrita ka arritur ta fitojë përballjen vetëm në dhjetë minutat e fundit. Për tetëdhjetë minuta përshtypja ishte se ndeshja do të përfundonte pa gola dhe me barazim. Tahiri (83′), Selmani (90+2) dhe Simonovski (90+9) kanë shënuar për skuadrën gjilanase, duke bërë që ndeshja të përfundojë me rezultat 3-0.

Pas kësaj fitore, Drita është në vendin e parë me gjashtëdhjetë e tri pikë, ndërsa Ferizaj gjendet në vendin e parafundit, pra në vendin e nëntë, me tridhjetë e një pikë.