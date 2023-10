Fitore e thellë nga Golden Eagle Ylli përballë Istogut

Golden Eagle Ylli regjistroi fitoren e parë në këtë edicion të Prince Caffe Superligës.

Therandasit fituan me 50 pikë dallim ndaj Istogut me rezultat 126:76 (34:21, 31:14, 34:13, 27:28).

Ylli ka një fitore e një humbje, kurse istogasit dy humbje.

Takimi në palestrën “13 Qershori” nuk kishte shumë histori, me vendasit që dominuan nga fillimi deri në fund dhe fituan bindshëm 126:76.

Te vendasit u dalluan Valon Bunjaku me 22 pikë, shtatë kërcime e tetë asistime, Jalen Nesbitt me 23 pikë, gjashtë kërcime, katër asistime dhe Jan Palokaj me 22 pikë, katër kërcime e pesë asistime.