Fitorja e shpresës mbi urrejtjen

Mytaher Haskuka
Demokrati socialist, mysliman, imigrant, fitoi qytetin e Nju Jorkut. Zohran Mamdani fitoi me shumicë, si kandidati i parë që fiton më shumë se 1 milion vota që nga viti 1969.
Fitorja e tij edhe njëherë tregon se mobilizimi qytetar mund të triumfojë kundër, parasë, mediave, oligarkëve dhe atyre që e kontrollojnë sistemin.
Fitorja e tij është e madhe pasi që këtë e bëri këtë pavarësisht kundërfushatave të pamëshirshme raciste, islamofobe, shpifëse, dhe shumave të mëdha të shpenzuara nga miliarderët.
Oligarkët, mediat dhe establishmenti i partive shpenzuan shumë para që ta ndalnin fitoren, por gjeneratat e reja të njujorkezëve vendosën fitoren. Këta janë gjeneratë e amerikanëve të politizuar nga kriza financiare dhe nga gjenocidi në Gaza.
Mandani ishte I vetmi kandidat që ju drejtua këtij grupi, dhe i vetmi kandidatë që pati guximin të quaj “luftën ne Gaza” ashtu si është pra gjenocid. Zemërimi i të rinjve ndaj gjenocidit luajti një rol kyç në sigurimin e nominimit të tij nga Demokratët dhe në fitoren. Guximi i tij elektrizoi masat të cilat nuk I shohin interesat e tyre në lajmet e mediave dhe agjendën e politikanëve të mbështetur nga miliarderët.
Gjersa antifushata ishte e fokusuar në frikë dhe urrejtje, në racizëm dhe thellimin e ndarjeve ndërmjet njerëzve, fushata e Mandanit ishte bashkuese, përqafuese dhe unifikuese për amerikanët. Ai iu drejtua hebrenjëve, krishterëve, myslimanëve, hispanikëve por edhe personave transgjinorë dhe homoseksual, sepse e majta demokratike është kundërhelmi kundër urrejtjes, racizmit dhe fashizmit.
Në një epokë islamofobie, e cila është e zakonshme, e pranueshme, dhe e normalizuar në shumicën e vendeve perëndimore e sidomos në Amerikë, fitorja e një kandidat myslimani socialdemokrat në Nju Jork ka rëndësi. Kjo fitore është një dritë shprese në një epokë errësire globale.
