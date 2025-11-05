13.2 C
Prizren
E mërkurë, 5 Nëntor, 2025
type here...

Opinione

Fitorja e shpresës mbi urrejtjen

By admin

Mytaher Haskuka

Demokrati socialist, mysliman, imigrant, fitoi qytetin e Nju Jorkut. Zohran Mamdani fitoi me shumicë, si kandidati i parë që fiton më shumë se 1 milion vota që nga viti 1969.

Fitorja e tij edhe njëherë tregon se mobilizimi qytetar mund të triumfojë kundër, parasë, mediave, oligarkëve dhe atyre që e kontrollojnë sistemin.

Fitorja e tij është e madhe pasi që këtë e bëri këtë pavarësisht kundërfushatave të pamëshirshme raciste, islamofobe, shpifëse, dhe shumave të mëdha të shpenzuara nga miliarderët.

Oligarkët, mediat dhe establishmenti i partive shpenzuan shumë para që ta ndalnin fitoren, por gjeneratat e reja të njujorkezëve vendosën fitoren. Këta janë gjeneratë e amerikanëve të politizuar nga kriza financiare dhe nga gjenocidi në Gaza.

Mandani ishte I vetmi kandidat që ju drejtua këtij grupi, dhe i vetmi kandidatë që pati guximin të quaj “luftën ne Gaza” ashtu si është pra gjenocid. Zemërimi i të rinjve ndaj gjenocidit luajti një rol kyç në sigurimin e nominimit të tij nga Demokratët dhe në fitoren. Guximi i tij elektrizoi masat të cilat nuk I shohin interesat e tyre në lajmet e mediave dhe agjendën e politikanëve të mbështetur nga miliarderët.

Gjersa antifushata ishte e fokusuar në frikë dhe urrejtje, në racizëm dhe thellimin e ndarjeve ndërmjet njerëzve, fushata e Mandanit ishte bashkuese, përqafuese dhe unifikuese për amerikanët. Ai iu drejtua hebrenjëve, krishterëve, myslimanëve, hispanikëve por edhe personave transgjinorë dhe homoseksual, sepse e majta demokratike është kundërhelmi kundër urrejtjes, racizmit dhe fashizmit.

Në një epokë islamofobie, e cila është e zakonshme, e pranueshme, dhe e normalizuar në shumicën e vendeve perëndimore e sidomos në Amerikë, fitorja e një kandidat myslimani socialdemokrat në Nju Jork ka rëndësi. Kjo fitore është një dritë shprese në një epokë errësire globale.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Gjendet shëndoshë e mirë Suela Krasniqi nga Prizreni, e raportuar e zhdukur më 31 tetor

Më Shumë

Kulture

Lidhjet e para të Fan S. Nolit me Biblën

BUJAR MEHOLLI Shkrimet e para dhe drama “Israilitë dhe Filistinë” Qysh në rininë e hershme plot vrull e angazhim social, kur nisi të merret me gazetari...
Lajme

Rikthehet kalimi pa kontrolle i automjeteve në kufirin Kosovë-Shqipëri 02.11.2025 16:38

Është rikthyer lëvizja pa kontroll midis Shqipërisë dhe Kosovës. Vendimi ka hyrë në fuqi më 1 nëntor dhe do të zgjasë deri në fund...

Koliqi, Asdreni, Fishta dhe Lasgushi në një fotografi të rrallë

Vetaksident në autostradën “Ibrahim Rugova”, lëndohet një person

LVV e Dragashit: Për koalicion me PDK, morëm aprovimin e kryesisë qëndrore të LVV

Zafir Berisha mbështet Artan Abrashin për kryetar të Prizrenit

Artan Abrashi dhe partnerët e koalicionit takohen në Shatërvan: Fitorja e Prizrenit është e pashmangshme

Fatos Nano, një nga figurat më të gjithanshme të jetës publike shqiptare

34-vjeçari bie nga skeletet dhe vdes- Ky është pronari i kompanisë nga Malisheva që u arrestua, kishte urdhër për ndalimin e punimeve

Ndarja e mandateve në Prizren, PDK merr 13 asambleistë, LVV-9

Shaqir Totaj: Prizreni po bëhet gjithnjë e më i gjelbër – përuruam parkun e ri pas atij të Ortakollit

Bashkimi bindës në derbi, ndal fitoret e Sigal Prishtinës në Prizren

Në fshatin Pastasel të Rahovecit, vëllai sulmon vëllanë

Kurti: Mbi 4 miliardë euro buxheti për vitin 2026, punonjësit e sektorit publik do të marrin edhe pagën e 13-të

Bexhet Xheladini: Nuk i frikësohem koalicionit PDK-VV në Dragash, nga sot Shaban Shabani është i humbur

Coftinari kokëbardhë i lëshuar sërish në habitatin e tij natyror në Parkun Kombëtar “Sharri”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne