Fituesja e Nobelit mund të lexohet edhe në gjuhën shqipe

Çmimi Nobel për Letërsi 2024 i është dhënë Han Kang, një autoreje koreano-jugore, për “prozën e saj intensive poetike që përballet me traumat historike dhe ekspozon brishtësinë e jetës njerëzore”.

Han, 53 vjeçe, e filloi karrierën e saj me një grup poezish të botuara në një revistë të Koresë së Jugut, përpara se ta bënte debutimin e saj në prozë më 1995 me një përmbledhje me tregime të shkurtra.

Më vonë ajo filloi të shkruante vepra më të gjata në prozë, veçanërisht “Vegjetariane”, një nga librat e saj të parë që u përkthye në anglisht. Romani fitoi Çmimin Ndërkombëtar Man Booker në vitin 2016.

Han është autorja e parë koreano-jugore që e fiton çmimin Nobel për letërsi dhe vetëm gruaja e tetëmbëdhjetë nga 117 çmimet e dhëna që prej vitit 1901.