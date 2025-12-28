Fletëvotime me shenja te numrat e kandidatëve hasen në një vendvotim në Rahovec

Fletëvotime me shenja në hapësirat e numrave të kandidatëve, janë hasur në një vendvotim në Rahovec.
Sipas raportimeve që kanë ardhur në adresë të gazetës online Reporteri.net, bëhet fjalë për qendrën e votimit në shkollën “Isa Boletini” në Rahovec.
Në fletëvotimin më poshtë mund të shihen se numrat e disa kandidatëve janë shënjuar me pika apo viza të vogla.
