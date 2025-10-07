13 C
Prizren
E martë, 7 Tetor, 2025
Florian Haxha nuk grumbullohet me Kombëtaren e Kosovës

Mesfushori i djathtë i skuadrës polake, Motor Lublin, Florian Haxha nuk do të jetë pjesë e grumbullimit të Kombëtares së Kosovës për dy ndeshjet e këtij muaji kundër Sllovenisë dhe Suedisë për shkak të gjendjes shëndetësore.

Ndërkohë, sipas FFK, Kombëtarja do të vazhdojë sot me përgatitje me seancën e dytë stërvitore, e cila zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri” në orën 16:30, raporton PrizrenPress.

Parandalohet rast i shmangies doganore në Vërmicë
Nisin punimet për renovimin e rrugës Reçan–Lubinjë

