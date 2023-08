Florian Marku bën premtimin e madh para sfidës me irlandezin Moran

Boksieri shqiptar Florian Marku do të përballet me irlandezin Dylan Moran më 2 shtator në “A0 Arena” të Manchester. Duke folur për këtë sfidë për “Sky Sports”, Marku, i pamposhtur në ring, ka thënë: “Unë do ta hedh KO rivalin dh pastaj kush e di se çfarë do të ndodhë.

Ndoshta do të luftoj me dikë nga eventi kryesor (Smith-Eubank)”. Që kur pësoi një humbje në Amerikë në vitin 2019, humbja e vetme në karrierën e tij, Moran ka një seri prej 8 fitoresh radhazi në ring. Ndërsa Marku rikthehet në ring pasi mposhti Miguel Parra në Tiranë vitin e kaluar. Shqiptari këmbëngul se nuk do të jetë i ndryshkur pasi ka qenë jashtë për kaq gjatë. “Ndihem krejt i ri. Mezi pres të futem në ring”, ka thënë Marku.

“Unë luftova vetëm me njërën dorë në sfidën time të fundit në Shqipëri, u lëndova vërtet para atij dueli. Por tani, gjithçka është mirë. Po stërvitem shumë fort, në gjashtë muaj nuk e kam ndërprerë stërvitjen. Më 2 shtator, ne do të luftojmë në ring. Të jem është problemi im kryesor, por mendoj se do ta kem këtë problem gjatë gjithë jetës sime”, ka shtuar Marku.

“Unë jam agresiv në ring, dua gjithmonë të argëtoj. Unë them para se të futem në ring: Do të jem më i qetë. Kur futem në ring, dua të hedh KO kundërshtarin tim”, u shpreh Florian Marku.