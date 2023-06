Fluks i madh pushuesish | Mbi 16 mijë kosovarë kanë hyrë në Shqipëri ditën e sotme

Edhe këtë vit duket se një numër i lartë pushuesish po zgjedhin bredetin e Shqipërisë, kjo pasi këtë fundjavë një numëmr i lartë i qytetarëve ka hyrë nga pika kufitare e Mnorinës në vend.

Ditën e sotme më shumë se 16 mijë shqiptarë të Ksoovës me rreth 9 mijë automjete dhe autobusë kanë hyrë në Shqipëri nëpërmjet pikës kufitare të Vermicës.

Policia Kufitare po punon me kapacitete maksimale, ndërkohë që ditën e nesërme pritet akoma edhe më shumë fluks pushuesish nga Kosova. Edhe pse është punuar me procedurë të përshpejtuar dhe me kapacitete të plota ka qenë e pamundur shmangia e radhëve, por pritjet nuk kanë qenë të gjata.