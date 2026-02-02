3.1 C
Prizren
E hënë, 2 Shkurt, 2026
type here...

Fokus

Formohet kabineti i ri drejtues i Komunës së Suharekës

By admin

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka formuar kabinetin e ri drejtues, i cili përbëhet nga nënkryetarja dhe drejtorët e drejtorive komunale që do të udhëheqin sektorët kryesorë të administratës lokale.

Krijojmë webfaqe për biznese

Sipas njoftimit zyrtar të komunës, ky kabinet synon rritjen e efikasitetit institucional, forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve për qytetarët e Suharekës.

Përbërja e kabinetit të ri është si vijon:
Arta Gashi – Nënkryetare e Komunës
Kymete Bajraktari – Drejtoreshë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
Gent Gashi – Drejtor i Inspekcionit
Erza Ramadani – Drejtoreshë e Ekonomisë, Buxhetit dhe Financave
Liridon Jollxhiu – Drejtor i Administratës
Armend Krasniqi – Drejtor i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Pylltarisë
Remzi Bajselmani – Drejtor i Arsimit
Amir Hoxha – Drejtor i Shërbimeve Publike dhe Emergjencave
Donjete Kabashi – Drejtoreshë e Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Mërgatës
Mensur Selimaj – Drejtor për Shërbime Pronësore, Gjeodezi dhe Kadastër
Visar Kuqi – Drejtor i Urbanizmit, Planifikimit Hapësinor dhe Mjedisit

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Barnatorja Qendrore në Rahovec nis punën me dy ndërrime
Next article
Prizren, hapet ekspozita “Kujtesa në fotografi” që dokumenton xhamitë e shkatërruara gjatë viteve ’90

Më Shumë

Lajme

“Një masakër e përgjakshme po përgatitet kundër shqiptarëve në Kosovë”, zbulohet letra e Kadaresë për Presidentin Bush në 1991

Në 90 vjetorin e lindjes së gjeniut të letrave shqipe, Ismail Kadare, në ceremoninë e zhvilluar nga Ministra për Europën dhe Punët e Jashtme...
Kulture

Monitorim dhe reagim në kohë: QRTK-ja mbron asetet kulturore të Prizrenit

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore (QRTK) në Prizren njofton se gjatë vitit 2025, një pjesë e rëndësishme e punës së saj ka qenë monitorimi...

Mungesë e ndriçimit publik në një pjesë të rrugës Rahovec–Malishevë

Caktohet masa e paraburgimit për 15 kryesues të votave që u arrestuan në Malishevë

Aulona Muhadri shpallet MVP e javës

Policia ndalon një të ri në Prizren, i gjendet substancë narkotike gjatë kontrollit

Ekoregjioni: Kryeshefi Shala ndodhet në Itali për arsye familjare, pritet të kthehet brenda javës

Prokuroria interviston komisionerët për dallaveret me vota në Malishevë

Haziz Hodaj nuk do të jetë delegat i Kuvendit të LDK-së

Një i ri qëllon me armë zjarri nga automjeti në Gjonaj – arrestohet nga policia, arma sekuestrohet

KQZ shpall rezultatet përfundimtare: ky është rezultati i partive kryesore

Fundjavë me mot të vranët, shi dhe reshje bore

Ambasadori i Shqipërisë, Malaj ndan mirënjohje për Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit

Fikrim Damka humb mandatin pas rinumërimit, Pula: Duhet të intervistohet

Rinumërimi nxjerr në pah vjedhje edhe në Rahovec, kandidati i VV-së me 401 vota më pak

Ky është 34 vjeçari që vdiq tragjikisht në Rahovec, la pas vetes tre fëmijë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne