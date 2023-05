Franca dhe Brazili janë grupet më të mëdha të talenteve në botë

Vit pas viti, kufijtë gjeografikë të futbollit po zgjerohen gjithnjë e më shumë. Ky ndërkombëtarizim çon në lindjen e një tregu gjithnjë e më global dhe kozmopolit.

Numri i skuadrave, madje edhe ato më prestigjioze, që rekrutojnë lojtarë nga kombe që nuk kanë një traditë të madhe futbolli është vazhdimisht në rritje.

Në këtë kuptim, mendoni vetëm për kampionin italian Napoli, i cili mori gjeorgjianin Khvicha Kvaratskhelia dhe koreanojugorin Kim Min-jae.

Një shifër që tregon këtë tendencë është ajo për transferimet e lojtarëve jashtë vendit. Sipas sondazheve nga CIES kuota e arritur këtë vit, mbi 14 mijë transferta të përfunduara drejt vendeve të huaja, është më e larta ndonjëherë.

Në të njëjtin raport të CIES, megjithatë, ka edhe konfirmime historike. Ato për të cilat ka vende që vazhdojnë të prodhojnë talent në sasi dukshëm më të larta se të gjitha të tjerat.

Në këtë rast, këto janë Brazili dhe Franca. 1 mijë e 289 lojtarë brazilianë janë larguar nga kufijtë kombëtarë vitin e fundit, me një rritje prej 9.5% krahasuar me 2017. Nga ana tjetër, 1 mijë e 033 futbollistë të drejtuar jashtë vendit u larguan nga Franca, me një rritje prej 34% krahasuar me pesë vjet më parë.

Numri i talenteve të prodhuar është padyshim baza e thellësisë së pabesueshme të kombëtares së Didier Deschamps, objektivisht më e kompletuara në botë pavarësisht humbjes në finalen e Katarit 2022 kundër Argjentinës.

Dy pozicionet e para ndryshojnë kur bëhet fjalë për talentet e rinj, lojtarët nën 23 vjeç. Franca eksportoi 202, ndërsa Brazili “ndaloi” në 174, vetëm tre më shumë se Anglia. Një shenjë e qartë se si ngopja e Premier League po krijon transferime të reja.

Brazilianët, gjithashtu për një çështje të afërsisë gjuhësore dhe kulturore, preferojnë të transferohen në Portugali. Deri në 213 lojtarë kanë pranuar ofertën e klubeve portugeze. Francezët, nga ana tjetër, zgjedhin Luksemburgun, Italinë dhe Anglinë.

Në klasifikimin absolut, pas Brazilit dhe Francës janë Argjentina (905 lojtarë emigrantë), Anglia (535) dhe Spanja (458). Në vendin e gjashtë shfaqet kombi i parë me një traditë më pak prestigjioze futbolli, Kolumbia me 446 lojtarë, dy më shumë se Gjermania dhe 40 më shumë se Kroacia.

Nigeria (385) është kombi i parë që largohet nga diarkia Evropë-Amerikë e Jugut.

Italia? Sipas traditës historike, nuk ka shumë futbollistë italian që vendosin të largohen jashtë vendit, janë vetëm 137, më pak se vendet me traditë më të ulët futbollistike, Bregu i Fildishtë, Bosnja, Japonia, Irlanda, Sllovakia, Paraguaj, Norvegjia.

Fatkeqësisht, Italia nuk shfaqet as në vendet “emergjente”, pra ato që janë rritur më shumë në numrin e futbollistëve mërgimtarë në pesë vitet e fundit.Albanian Post