Fshatrat Gorozhup-Pogaj të Hasit do të lidhen me rrugë

Është nënshkruar protokolli për zbatimin e marrëveshjes për ndërtimin e rrugëve të fshatrave ndërkufitarë që ndërlidhin fshatrat ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë.

Nënshkrimi për zbatimin e kësaj marrëveshjeje është bërë nga zëvendësministri i MMPHI-së, Hysen Durmishi, dhe Drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, Dritan Agolli, bën të ditur Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

Sipas njoftimit nëpërmjet kësaj marrëveshje përveç se dy vendet do të ndërlidhen më afër me njëri tjetrin ekonomikisht, bashkërisht do të kontribuohet në vlerësimin e gjendjes dhe përmirësimin e rrugëve të fshatrave ndërkufitare që lidhin zonat kufitare Shqipëri-Kosovë.

Tutje thuhet se zona e përbashkët në mes të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, e cila do të mbulohet me këtë program zhvillimi, është e përbërë nga Bashkia e Hasit dhe Kukësit në Republikën e Shqipërisë, si dhe Komunat e Prizrenit dhe Dragashit në Republikën e Kosovës.

Zonat e bashkëpunimit, siç përcaktohen në raportin mbi shqyrtimin dhe vlerësimin e gjendjes së rrugëve të fshatrave ndërkufitarë që lidhin zonat kufitare Kosovë – Shqipëri, janë fshatrat si më poshtë:

Zapod, Shqipëri – Kërstec, Kosovë

Pogaj, Shqipëri – Gorozhup, Kosovë dhe

Dobrunë, Shqipëri – Blinishtë, Kosovë.

Reklamë

RENELUAL TAHIRI prezenton tipet e banesave në kompleksin “Green Avenue” Blloku B !

Për më shumë informata na vizitoni në pikën tonë të shitjes përballë ‘Premium Park Hotel”. Si dhe mund të na kontaktoni: