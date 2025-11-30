7.9 C
Ftohtë edhe sot, temperaturat në minus

By admin

Të dielen parashihet të mbajë mot i vranët.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 deri 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 2-5 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga verilindja me shpejtësi 1-4m/s.

