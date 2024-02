Fundi i armëpushimit: Mbappe ka gati njoftimin dhe Real Madridi tashmë është i përgatitur për goditjen

Kylian Mbappe duhet të bëjë një lëvizje. Paris Saint-Germain i kërkoi atij një muaj heshtje përpara se të bënte publike të ardhmen e tij për shkak të çështjeve me rëndësi jetike për stabilitetin e skuadrës parisiane dhe vetë futbollit francez, si të drejtat audiovizive të kampionatit francez, në mes të procesit të shitjes.

Që nga 1 janari, sulmuesi ka mjaftueshëm armë që të mund të flasë, të negociojë dhe madje të vendosë se cila do të jetë e ardhmja e tij nga 30 qershori, por kërkesa e shprehur e drejtuesve të klubit fliste për një muaj armëpushim. Kështu ka qenë.

Real Madridi, në çdo kohë, ka dashur të qëndrojë mënjanë në muajin e fundit. Nga klubi i bardhë kanë mohuar çdo lëvizje rreth francezit, edhe pse ka pasur të drejt ta bëjë dhe ka shumë mënyra për ta bërë këtë pa ‘therë në këmbë’.

Mbappe i thotë PSG-së se vendimi për të ardhmen është i pashmangshëm

Megjithatë, sipas gazetës Marca, Mbappe në muajin shkurt se nuk do të vazhdojë kontratën me Paris Saint-Germain dhe do të largohet në verë.

Kjo thuhet se do t’i lejojë drejtuesit e Los Blancos të vihen në sulm dhe të bëjnë strategjinë për transferimin e tij pasi një klub, në duart e anëtarëve të tij, mund të përballojë të ketë tre nga lojtarët më të vlerësuar në botën e futbollit, diçka për të cilën ata kanë filluar të flasin dhe e kanë të qartë se me këtë rast mund të jetë e mundur.

Çështja e të pasurit Vinicius Junior, Jude Bellingham dhe Mbappe në të njëjtin ekip mund të pushojë së qeni një utopi dhe të bëhet një demonstrim se ka ende disa vlera që disa klube nuk mund t’i trajtojnë pavarësisht se sa shumë para kanë.

Verën e kaluar, Real Madrid qëndroi larg Mbappes. Këtë e kanë thënë në muajin qershor dhe e kanë përmbushur deri në ditën e fundit të gushtit. Ndonjëherë dukej se në 2024 historia do të përsëritej, por klubi mbretëror u detyrua të shikonte se çfarë po ndodhte në Paris dhe tani e ka të qartë lëvizjen. /Telegrafi/