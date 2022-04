Fury i “holluar” premton luftë të vërtetë kundër Whyte

Tyson Fury u ka premtuar fansave “një luftë të vërtetë” kur do të mbrojë titullin e tij të peshave të rënda në WBC kundër Dillian Whyte në ‘Wembley’ të shtunën mbrëma, pasi peshoi 11 paundë më lehtë se në betejën e fundit.

Pavarësisht se dukej pak me “tul rreth belit”, Fury tha se ishte në formë të shkëlqyer për konkursin e tij të parë në Britani në më shumë se tre vjet pasi u ngjit në peshore, dukshëm më pak se meçi i tretë i trilogjisë së tij me Deontay Wilderin, që u zhvillua në tetor.

“Bërtitni dhe respekt për Dillian dhe ekipin e tij, burra të duhur profesionistë dhe ne do t’ju bëjmë një luftë të vërtetë të ndyrë”, tha Fury, i cili pohoi se po ndjente përfitimet e një kampi stërvitor 14-javor.

“Mos dyshoni tek ne. Ne do të bëjmë një shfaqje. Do të jetë një luftë.

“Njerëzit do ta shijojnë këtë luftë sepse ne po i vëmë të gjitha në vijë. Ne të dy jemi stërvitur shumë mirë. Siç mund ta shihni unë jam në një humor fantastik, shpirti im është i lartë. Ne jemi gati për të luftuar.”

Fury, i cili ka një rekord të pamposhtur prej 31 fitoresh (22 nokaut) dhe një barazim, i urojë fat kundërshtarit të tij pas peshimit.

Jo vetëm që të dy luftëtarët shtrënguan duart, ata madje shkëmbyen kapele përpara se të pozonin për fotografi.

“Ai duket i përqendruar, duket i gatshëm. Por në fund të ditës, ai nuk mund ta mposht Mbretin Cigan. Askush nuk mundet. E kam vërtetuar herë pas here”.

“Ka marrë shumë kohë, shumë para, shumë durim. Por unë jam gati të shkoj në luftë”, theksoi ai.

Whyte ka sugjeruar që Fury mund të jetë në rrëshqitje sepse “gjigantët plaken më shpejt”. Megjithatë, babai i Furyt, John, i cili ka ndihmuar në mbikëqyrjen e kampit stërvitor të djalit të tij, këmbënguli se kjo ishte e pakuptimtë.

“Jo ky gjigant. Njerëzit mund të hamendësojnë gjithçka që duan, por faktet dhe trillimet janë gjëra të ndryshme. Nëse nuk do të mendoja se djali im do të ishte 100 për qind i duhuri, ai nuk do të ishte këtu. Ai do të kishte dalë në pension prej kohësh. Ka mbetur shumë luftë në Tyson Fury”.

“Ai është i fortë, i hidratuar dhe gati për të shkuar. Ai fëmijë është i aftë si një qen kasapi dhe i fortë si një luan”./Nacionale/