Fury mori një mësim të mirë pas humbjes me Usyk, në revansh do të jetë një boksier ndryshe

Boksieri ukrainas Oleksandr Usyk u bë kampioni i parë i padiskutueshëm i botës në peshat e rënda pas fitores me vendim shumice ndaj Tyson Fury në maj të këtij viti. Edhe pse Fury kishte epërsinë ndaj Usyk në mesin e kësaj sfide, ukrainasi bëri një rikthim të frikshëm në raundet e fundit.

Gjithsesi, dy boksierët do të përballen sërish në Riad, më 21 dhjetor. Frank Warren, përfaqësues i kompanisë së menaxhimit Top Rank, thotë se Fury tani e di se si ta mposhtë ukrainasin. Duke reflektuar për meçin e parë, ai ka thënë për “Sky Sports”: “Në ato raunde të mesit u ndie sikur ai ishte duke u përplasur me të dhe mendoj se ai thjesht u bë pak i dobët dhe i sigurt. Mendoj se Fury mësoi një mësim dhe ishte një mësim i vështirë. Por, gjithashtu, besoj se tjetri do të jetë më i mirë këtë herë, sepse ka më shumë besim”.

“Mendoj se personaliteti i tij, siç është ai Fury në ring, është i veçantë. Unë mendoj se ai nuk do t’i marrë gjërat si të mirëqena dhe mendoj se ka marrë një mësim të mirë. Tyson është mjaft filozofik. Ai ndjeu se e fitoi sfidën”, ka thënë më tej Frank Warren. “Revanshi? Mendoj se Tyson duhet të bëjë atë që tregoi në raundet e parë. Mendova se ai me të vërtetë do të ndalonte Usyk. Ato gjuajtje të mrekullueshme. Unë thjesht e ndjej Tyson, ai është një djalë i zgjuar, ai e di se çfarë duhet të bëjë”, ka deklaruar Warren.

