Fury njofton se do të ndeshet me kundërshtar të çuditshëm në kartën e KSI

Kundërshtari i radhës i Tyson Fury duket se është në një luftë të çuditshme të rreshtuar në kartën e KSI Misfits Boxing.

Fansat janë lënë shumë skeptikë nga zbulimi i cili do të shihte Fury të përballet me një njeri që pak kush do ta kishte marrë me mend.

Kampioni i peshave të rënda ka qenë afër sigurimit të luftimeve të mëdha kundër lojtarëve si Oleksandr Usyk dhe Anthony Joshua në muajt e fundit.

Por, me ato periudha të mundshme që bien anash, Mbreti Gypsy ishte në ecje për një tjetër përplasje të madhe.

Misfits Boxing, marka luftarake e KSI-së, ka postuar në Twitter se Fury do të përballet me lojtarin e futbollit amerikan, Chase DeMoor në një përplasje të 13 majit në Wembley Arena.

‘Njoftimi’ i tyre vjen pasi Fury ngacmoi fansat dje me lajmin për një “luftë masive, monstruoze”.

Fury, 34 vjeç, pritej të ndeshej sërish në korrik dhe dhjetor të këtij viti, por me ndërprerjen e negociatave për përplasjet kundër AJ dhe Usyk, ishte e paqartë se kë do të merrte më pas.

Luftëtari Morecambe nuk ka sfidues të detyrueshëm për rripin e tij WBC, kështu që është i lirë të zgjedhë kundërshtarin e tij të ardhshëm.

Fansat kanë mbetur të ndarë mbi pretendimin se ai do të luftojë me DeMoorin, me shumë këmbëngulje që kjo është një shaka, por të tjerët nuk janë të sigurt.

Edhe KSI reagoi teksa ai shkroi në Twitter: “Shpresoj se kjo është e rreme. Duke vënë shëndetin e Fury në rrezik serioz duke e bërë këtë luftë”.

Pavarësisht postimit të tyre në mediat sociale, Misfits ende nuk kanë lëshuar një deklaratë zyrtare që konfirmon luftën.

Nëse do të vërtetohej se ishte e vërtetë, do të ishte një nga përballjet më të mëdha që ka parë boksi “crossover”.

Dhe Fury mund të përballet me të edhe pse boksi Misfits nuk është i sanksionuar nga Bordi Britanik i Kontrollit të Boksit.

Meqenëse Fury mban një licencë në Nevada, ai nuk mund të ndëshkohej nga BBBofC për pjesëmarrje.

DeMoor, i cili është shfaqur në serialin e takimeve të Netflix, Too Hot To Handle, ka përvojë të kufizuar në boksin crossover.

Ai humbi nga Youtuber Josh Brueckner me nokaut teknik vitin e kaluar në luftën e tij debutuese.Albanian Post