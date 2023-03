Fury – Usyk: ‘Arrihet’ marrëveshja për meçin e madh

Shoqata Botërore e Boksit (WBA) thotë se kanë marrë konfirmimin se është arritur marrëveshja mes ekipit të Tyson Furyt dhe Oleksandr Usyk, për meçin e madh që pritet të zhvillohet në fund të muajit prill.

Sipas WBA-së më 29 prill do të kemi një meç për të gjithë titujt në peshat e rënda, ndonëse promotori i Usyk tha dje se një përballje mes të dyve nuk ka gjasa të ndodhë.

Sipas Shoqatës Botërore të Boksit, marrëveshja u arrit dje përpara afatit të orës 23:00, megjithëse të dyja palët kanë kërkuar kohë për të përfunduar detajet e fundit në kontratat e tyre.

Një avokat i boksierit ukrainas i tha agjencisë së lajmeve Reuters se palët kishin rënë dakord për kushtet që do të bëjnë që boksieri britanik të marrë 70% të parave, ndërsa 30% do t’i takojnë Usyk.

Më herët të premten, Fury si zakonisht postoi në rrjetet sociale duke ofruar ndarjen e njëjtë 70/30.

Usyk, në një video të mëvonshme në Instagram, tha se do të pranonte nëse anglezi do të dhuronte menjëherë 1 milionë euro për popullin e Ukrainës dhe gjithashtu do të jepte një për qind të pjesës së tij në Ukrainë për çdo ditë që vonohet.

Ish-kampioni i padiskutueshëm i peshave gjysmë të rënda, Usyk, ka fituar të gjitha 20 ndeshjet e tij profesionale, ndërsa Fury ka 33 fitore dhe një barazim në karrierën e pasur të tij.