Fusha e sportit në Gjonaj të Hasit shkatërrohet nga një automjet

Një rast i pazakontë është regjistruar mbrëmjen e 30 shtatorit në fshatin Gjonaj të Hasit, ku fusha e sportit pranë Shtëpisë së Kulturës është dëmtuar rëndë nga një person ende i paidentifikuar.
Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/854315551090687
Sipas raportimeve nga Policia e Kosovës, pas verifikimit të kamerave të sigurisë është konstatuar se një individ kishte hyrë me automjet në terrenin sportiv, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në dyshemenë e fushës.
Vlera e dëmit nuk është përcaktuar ende, ndërsa autori mbetet i panjohur.
Njësiti i hetimeve rajonale është angazhuar për zbardhjen e rastit, dhe në konsultim me Prokurorin Kujdestar, është iniciuar procedura penale me emërtimin “Asgjësim apo Dëmtim i pasurisë”.
Rasti është cilësuar si prioritar dhe do të trajtohet me intensitet deri në identifikimin e autorit./Sinjali/
