Futbollisti i njohur holandez dënohet me 18 muaj burg

Ish-reprezentuesi holandez, Quincy Promes është dënuar me 18 muaj burg, i akuzuar për therje me thikë të kushëririn e tij.

Sulmuesi 31-vjeçar, i cili luan për klubin rus, Spartak Moska, u arrestua në dhjetor të vitit 2020 në lidhje me incidentin që ndodhi në korrik të atij viti.

Gjykata në Holandë vërtetoi akuzat ndaj Promes, por thuhet se nuk kishte tentativë për vrasje, sipas ESPN.

Ai duhet të paguajë 7,000 euro si kompensim për viktimën.

Mirëpo, kjo nuk është e tëra, pasi futbollisti holandez gjithashtu akuzohet se është i përfshirë në kontrabandën e 1 mijë e 360 kilogramëve kokainë në Holandë ose Belgjikë në dy dërgesa në vitin 2020.

Promes mohoi akuzat, por gjykata gjeti se kishte prova të mjaftueshme nga dy dëshmitarë okularë dhe përgjonte biseda telefonike për të dhënë një dënim me burg.

Goditja me thikë, në këmbë, ndodhi në një festë familjare në një magazinë në Abcoude pasi Promes akuzoi kushëririn e tij që i vodhi stoli.

Ai ishte duke luajtur në Holandë për Ajax-in në atë kohë, por u transferua në Spartak në shkurt të vitit 2021.

Gjykatësi kritikoi Promes-in se nuk kishte ardhur në gjykatë për t’u mbrojtur apo nuk ka shprehur ndonjë pendim.

Dënimi i tij do të ishte gjashtë muaj më pak po ta kishte bërë këtë. Promes mund të apelojë dënimin.

Duke qenë se ndodhet në Rusi, është e paqartë nëse Promes do të kthehet në Holandë për të vuajtur dënimin me burg.

Sipas “NOS”, nuk ka asnjë marrëveshje ekstradimi midis Rusisë dhe Holandës dhe ajo mund të kërkohet vetëm nëse Promes dështon me ndonjë apelim.

Megjithatë, për shkak të akuzave për trafik droge, Promes do të arrestohej nëse shkelte këmbën në Evropë ose në ndonjë vend me një traktat ekstradimi me Holandën.

Klubet ruse aktualisht janë të ndaluar të luajnë në garat e UEFA-s në Evropë për shkak të konfliktit në Ukrainë.

Sulmuesi i lindur në Amsterdam luajti 50 herë për kombëtaren holandeze, duke shënuar shtatë gola.

Duke filluar karrierën e tij në Twente, ai kishte një periudhë katërvjeçare me Spartak midis 2014 dhe 2018 përpara se të nënshkruante për klubin e Sevilla-s.

Nga atje, ai kaloi një sezon e gjysmën e periudhës me Ajax-in përpara se të kthehej në Spartak. Ai ka shënuar 37 gola në 74 ndeshje për klubin gjatë periudhës së tij të dytë. Albanian Post